Mielle Organics Model Search Contest Winners!

December 23, 2016 Hot Stories Leave a reply

CONGRATULATIONS TO EBONY JACKSON (IG @ brownskinbeautiful_), THE MIELLE ORGANICS “MIELLE MODEL” WINNER, WHO WILL BE FEATURED IN THE NEXT MIELLE ORGANICS DIGITAL CAMPAIGN AND MUCH MORE IN 2017!

AND CONGRATULATIONS TO RUNNER UP DEBRA SAWYER (IG @ marieski_80)

MIELLE ORGANICS HAS BEEN A LEADER IN NATURAL HAIR AND SKIN CARE PRODUCTS EVER SINCE BURSTING ON TO THE SCENE IN 2014! FOUNDER AND CEO MONIQUE RODRIGUEZ IS PASSIONATE ABOUT HER CUTTING EDGE PRODUCTS AND ALSO ABOUT INSPIRING WOMEN IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP! EXPERIENCE THE “MIELLE LIFE” WITH MIELLE ORGANICS.

Congratulations to all of our finalist! Check them out below:

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